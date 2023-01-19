Универсальная стрижка, которая идет всем: трендовые разновидности прически шуллет – одного из главных хитов 2023 года

Популярная прическа шуллет, или лохматая кефаль — вневременная стрижка, вдохновленная 70-ми годами. Основной особенностью этой модели считаются длинные задние пряди, подчеркивающие короткие передние. Свою популярность шуллет завоевала не только потому, что выглядит оригинально и делает образ ярким. Плюсом этой прически считается и то, что она придает дополнительный объем волосам.

Шуллет с рваным краем на светлые волосы

Вариантов прически шуллет существует множество. И некоторые из них будут в особенности популярными в 2023 г. К примеру, очень стильно эта стрижка будет смотреться с рваным краем на светлых волосах. Этот вариант, по мнению стилистов, идеально подойдет в том числе и обладательницам тонких волос. Небрежные рваные пряди создадут в прическе еще больше объема.

Прическа в стиле панк-рок

Шуллет с выбритым боком стилисты очень рекомендуют в текущем сезоне выбирать любительницам смелых образов. Стрижка это очень нестандартная. И тем девушкам, которые решили выбрать именно ее, стоит обязательно обговорить с парикмахером, какие элементы в этой прическе они хотят видеть, а какие — нет.

Шуллет для женщин старше 70 лет

Прическа шуллет, как считают специалисты, хорошо подходит и для женщин старше 70 лет, желающих сохранить небольшую длину волос. Истонченные волосы с этой прической будут выглядеть объемно. Чтобы скрыть сильное истончение в области висков, в шуллет в этом случае рекомендуется зачесывать волосы вперед.

Блонд и каштановый

Сочетание двух контрастных цветов – блонда и каштанового – считается очень модным в этом году. Разумеется, такое окрашивание отлично подходит и для стрижки шуллет. Она в этом случае будет смотреться еще более яркой и оригинальной. Волосы в такой прическе стилисты рекомендуют обязательно завивать.

Шуллет на волосы средней длины

Считается, что прическа шуллет в особенности смело выглядит на волосах средней длины. Короткие волосы на макушке и короткая челка в этой стрижке создают очень необычную текстуру. Смотрится стрижка молодежно и модно.

Шуллет с густой челкой

Еще один модный вариант стрижки — прическа с густой челкой. Такая стрижка выглядит очень дерзко. Но подходит она, как считают стилисты, только для достаточно густых волос.

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На тонких волосах добиться нужной толщины челки не получится. Кроме того, челка в этом случае будет выглядеть неаккуратно. По мнению стилистов, этот вариант шуллет может хорошо смотреться как на прямых, так и на волнистых волосах. Укладку обладательницам такой прически рекомендуется делать феном, подкручивая кончики, в том числе и у челки.

Платиновый блонд и челка

Платиновая шуллет с челкой отлично подходит для девушек с жизнерадостным и веселым характером. Прямая челка с небрежной лохматой кефалью смотрится очень стильно. Такое сочетание обеспечивает идеальный баланс смелости и небрежности. Платиновая шуллет может быть и очень короткой. Чем короче стрижка, тем проще будет укладывать ее по утрам. Считается, что при укладке этой прически обязательно нужно использовать текстурирующий спрей.

Женственная красота: микси-шуллет

Микси-шуллет — это самый короткий вариант прически шуллет. Выглядит такая стрижка очень мягко и женственно. К тому же она отличается простотой в укладке. Однако парикмахера обладательнице такой стрижки придется посещать часто. По мере отрастания волос прическа будет становиться неаккуратной.

Волчица с пышной челкой

Стрижка волчица — оригинальный вариант шуллет. Волосы на затылке в данном случае имеют большую длину, чем в стандартной прическе. В 2023 г. в особенности модной будет стрижка волчица с пышной челкой.

Лохматая кефаль и блонд

Лохматая кефаль на осветленные волосы — прическа, пришедшая из 70-х. Ее отличительными особенностями считаются большое количество текстурированных слоев, короткий верх и очень длинный низ. Для укладки этой прически рекомендуется использовать очень толстую плойку.