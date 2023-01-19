В РФ начались продажи электрических кроссоверов Mitsubishi Airtrek

На российском рынке вышел в продажу электрокроссовер Mitsubishi Airtrek.

Данный автомобиль уже доступен в наличии у дилерских центров, однако сохранена возможность оформить заказ на нужную комплектацию. Предельная стоимость электрокара в максимальной комплектации составит 4,25 млн рублей. В свою очередь, премьера Mitsubishi Airtrek прошла осенью 2021 года. Автомобиль представляет собой перелицованную копию Aion V.

Отличия выпущенного японского кроссовера состоят в форме головной оптики, бамперов и радиаторной решетки. Под капотом установили электрический агрегат на 184 л.с. мощности. Запас хода на электротяге составляет от 400 до 600 километров, в зависимости от выбранной комплектации.