 

В РФ начались продажи электрических кроссоверов Mitsubishi Airtrek

19.01.2023, 23:35, Разное
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На российском рынке вышел в продажу электрокроссовер Mitsubishi Airtrek.

Данный автомобиль уже доступен в наличии у дилерских центров, однако сохранена возможность оформить заказ на нужную комплектацию. Предельная стоимость электрокара в максимальной комплектации составит 4,25 млн рублей. В свою очередь, премьера Mitsubishi Airtrek прошла осенью 2021 года. Автомобиль представляет собой перелицованную копию Aion V.

Отличия выпущенного японского кроссовера состоят в форме головной оптики, бамперов и радиаторной решетки. Под капотом установили электрический агрегат на 184 л.с. мощности. Запас хода на электротяге составляет от 400 до 600 километров, в зависимости от выбранной комплектации.


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