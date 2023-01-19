 

Chery начала выпуск нового флагмана Tiggo 9

19.01.2023, 23:35, Разное
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Китайский бренд Chery объявил о начале серийного производства нового флагманского паркетника Chery Tiggo 9.

Сборка новых моделей начнется уже в мае текущего года, тогда как в ближайшее время рассекретят все технические параметры автомобиля. Предполагается, что в продажу кроссовер Tiggo 9 выйдет в версиях с 5- и 7-местным салоном. Покупатели смогут выбрать модели с бензиновыми или гибридными силовыми установками. В зависимости от комплектации можно выбрать версию с семиступенчатой и восьмиступенчатой трансмиссией.

В салоне применили цифровую приборную панель, увеличенный дисплей мультимедийной системы, а также беспроводную зарядку и проекционный дисплей. Кроме того, новый кроссовер впервые оснащен системой интеллектуального вождения с множеством камер и радаров.


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