 

Измену не скрыть: союз принца Уильяма и Миддлтон оказался на грани распада

19.01.2023, 23:30, Разное
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История любви
Принца Уильяма, наследника Британской короны, и его супруги Кейт Миддлтон, ныне
принцессы Уэльской, похожи на сказку. Конечно, Миддлтон нельзя назвать
простушкой: обеспеченная семья, хорошее образование и природный талант,
очевидно, что социальный статус девушки изначально был ниже, чем у Уильяма.

Отношения пары
начались еще в студенчестве. Впервые пару заметили в 2004 году, но не придали
этому большое значение. Поговаривают, что с самого начала принц Уильям не хранил
верность избраннице, но Кейт Миддлтон упорно не замечала хождений на сторону.

Единственный раз,
когда союз принца Уильяма и Кейт Миддлтон оказался на грани распада пришелся на
2007 год. СМИ твердили: в этот раз наследнику не удавалось скрыть измену. Позже
пара все-таки сошлась, дойдя до подвенечного платья.

В 2011 году пара
сыграла роскошную свадьбу. Прямую трансляцию с церемонии смотрели несколько
миллионов человек по всему миру, восхищаясь красотой британской монаршей пары. И
хотя заголовки о расставании принца Уильяма и Кейт Миддлтон появляются в СМИ с
завидной регулярностью, пока официальных поводов для этого не случалось.


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