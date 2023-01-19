 

Никто не ожидал: Басков попросил шокированный известием зал стоя помянуть Новикову

19.01.2023, 23:30, Разное
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С 1976 года, когда Клара Новикова переехала из Киева в Москву и стала работать в Москонцерте, ее номера объявляли лучшие конферансье страны. Многих из них артистка вспомнила во время феерического творческого вечера, который состоялся в “Школе современной пьесы”.

“Конферансье сегодня – редкая профессия, – пояснила Новикова. – Теперь или ведущий, или шоумен. А конферансье – человек, умеющий создавать настроение концерта, предварить номер каждого артиста. Например, Сергей Дитятев мне всегда говорил: “Аплодисменты к микрофону я тебе сделаю, а назад аплодисменты делай сама себе!” И ей это удавалось всегда блистательно!

Памятен Новиковой и искрометный конферанс Баскова. “У меня в тот год был юбилей (12 декабря 2022 года ей исполнилось 76 – Прим. ред.), – вспоминает Клара Борисовна. – И концерт вел Николай Басков. Он стал представлять меня: мол, наша любимая, наша дорогая, отмечает юбилей… А потом вдруг: “Я хотел бы, чтобы весь зал встал и помянул”. Такого, конечно, никто не ожидал. И шокированный известием зал молча встал.

Но Клара Новикова на растерялась. “Хотя можно было обидеться и не общаться, – говорит она. – Хотя это такая глупость!” В итоге она даже поблагодарила оговорившегося Николая Баскова, сказав: “Спасибо тебе, Коля, что увижу, как это будет, когда я уже не увижу!”


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