Мнение: Еще один Дудь

А мне, в принципе, понравился Кучера. Можно сказать, превзошел ожидания. Он держался уверенно и в то же время достаточно расслабленно, гнул свою линию и, самое главное, имел её, не срывался, не всегда убедительно, но аргументированно возражал Дудю – при том, что в этот раз сам Юрий был, как мне показалось, малость зажат. Конечно, мои симпатии были целиком на стороне Дудя, но в итоге он если и выиграл, то в лучшем случае «по очкам», никак не нокаутом. Кучера выстоял, так сказать, все 12 раундов (и не зря ролик у Дудя оказался такой огромный – 3 часа, на что уже многие в моей ленте посетовали). В каком-то смысле, мне кажется, такой метраж как раз был обусловлен яростным желанием Юрия все же зафиксировать «чистую победу», заставить оппонента «склонить выю под давлением неопровержимых доводов» – и поэтому он заходил еще и еще, с разных сторон… Но, как оно и бывает в 99% случаев, принудить оппонента к «сдаче» не смог.

Едва ли, конечно, Дудь, опытнейший интернет-рубака, не знал, что заставить оппонента «признать свои ошибки и отказаться от первоначальной позиции» не удается практически никогда. Как правило, это и не требуется – обычно достаточно, чтобы аудитория, слушатели дебатов склонились к какой-то из сторон, признали ее аргументы более убедительными и отдали ей свои симпатии. В этом смысле у Юрия еще и был определенный гандикап с самого начала – понятно, что постоянные слушатели его видеоканала заранее были настроены в его пользу, а об Оскаре Кучере многие и вовсе слышали в первый раз. Да и сам «спор» с Кучерой по поводу СВО для аудитории Дудя в основном не являлся спором в собственном смысле слова – поскольку слушатели на Ютубе уже изначально знали, на чьей стороне правда, и рассматривали неведомого Кучеру как непонятно зачем вытащенного «мальчика для битья», которого Дудь должен показательно разгромить, застыдить и уничтожить в эфире.

И вот – запись длится почти 3 часа (я посмотрел навскидку длительность других интервью Дудя: с Парфеновым – 2 ч 10 мин, с Невзоровым – 1 ч 25 мин, с каким-то Славой Марлоу – 1 ч 05 мин, с Нагиевым –час 20, с Киселевым – час 40, и т.п.) Похоже на то, сам Юрий сомневался в своей «чистой победе», и решил возместить количеством качество!

Но почему? Разве антивоенная позиция Дудя не бесспорна?!

Я думаю, нам всем надо поблагодарить Дудя и его команду за проведенный у всех на глазах эксперимент – и отдельно Кучеру за то, что он выступил отличным спарринг-партнером. По сути, это интервью (которое вообще-то само по себе кажется скучным и затянутым) доказало до сих пор очень неочевидную для многих вещь. А именно – что против войны невозможно бороться рациональными аргументами: на каждый довод всегда найдется противоположный, который покажется убедительным как минимум половине слушателей.

На самом деле главным и едва ли не единственным рациональным аргументом против войны является что-то из разряда «Против кого вы полезли?! Да мы вас размажем! Да у нас сил в сто раз больше, да наш потенциал в сто раз круче, да вы просто не понимаете, с кем связались!» Собственно, 90% споров в интернете между сторонниками и противниками войны идет именно в этом русле: одни говорят, что «Россия велика и огромна», «она еще воевать и не начинала» и «Украина сама не понимает, с кем связалась» – а другие «Россия выступила против всего мира», «её просто раздавят» и всякие вариации на тему «1% от мирового ВВП».

Все прочие рациональные аргументы звучат еще менее убедительно. Любые геополитические, исторические и даже моральные отсылки (последнее – в духе «мы более нравственные, и ПОЭТОМУ на нашей стороне правда») с легкостью отбиваются или дискредитируются другой стороной, поскольку понятно, что в ходе длительного противостояния никого в белых одеждах не может оставаться по определению. Благодаря похвальной стойкости и изворотливости Оскара Кучеры мы это бодание все три часа и наблюдаем. Именно поэтому реакция на это интервью Дудя в Сети какая-то смущенная, заметно, что, как и сам Дудь по его ходу, «прогрессивная общественность», пытающаяся его обсуждать, бодрится, но пребывает в некоторой тягостной растерянности. Есть сильное опасение, что по итогу именно в антивоенной части нашей общественности «опыт с Кучерой» будет по умолчанию признан неудачным, и его постараются забыть, как некий досадный «ляп мастера». Причем как всегда у нас – без попыток анализа причин, даже без признания собственно факта неудачи. Путем привычного для всех «флангов» российского общества отрицания, негативизма. Его постараются именно забыть, «как и не было». Культура отмены по-русски.

Просто вынесут вердикт, что «с такими, как Кучера» разговаривать «низзя», это типа «зашквар», «он слишком много возражает» – и надо типа и дальше разговаривать «только между своими, проверенными», буквально «чтобы не смущать неокрепшие российские умы».

На деле понять надо бы другое. Просто сам Дудь, как воплощение строго рационального, «умственного» и малоэмоционального, скажу резче – не очень-то эмпатичного подхода в нашей журналистике, подхода «на стороне фактов» – оказался по большому счету беспомощен именно в жанре антивоенного интервью. Почему? Да просто Дудь (как и другая яркая фигура этого же ряда – Катерина Шульман) – «аспергер» (в легкой, конечно же, форме). Это тип личности, у которая эмоциональная сфера всегда на заднем плане, превалирует именно рациональное начало; притом, что такие личности могут быть сами чрезвычайно ранимы по сущим (со стороны окружающих) пустякам – они часто проявляют феноменальную «эмоциональную тупость» по гораздо более значимым и даже вопиющим поводам.

А ведь, как мы убедились, конкретную уже идущую войну невозможно преодолеть рациональными аргументами. Здесь подход должен быть принципиально другой – неприятие войны как таковой, войны как агрессии и массового убийства себе подобных; непосредственно ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ восприятие (и неприятие).

Неприятие войны именно как массового убийства имеет для человека (любых убеждений) базовую биологическую основу – поскольку обезьяна это все-таки не хищник, она природой не предназначена убивать. То есть война (любая) неприемлема для большинства именно на базовом эмоциональном уровне. И, кстати, в этом плане Кучера по ходу интервью несколько раз подставлялся (выражая свое инстинктивное неприятие войны как таковой) – но именно эту тему Дудю по его психофизике оказалось наиболее «неудобно» развивать.

Рационализация – вот корень неудачи Дудя (а его интервью в антивоенном дискурсе – в чистом виде неудача). Виноват всегда агрессор, защищающийся всегда прав. Это базовые психологические установки, свойственные каждому человеку, и ни с какой другой позиции осудить войну не получится.

Что до Кучеры – да, он показал свой потенциал, и даже, наверно, мог бы быть «российским Дудем агитпропа»… но этого не будет, потому что для российской ОПГ он показал себя чересчур вольнодумным и слишком ярким. В российской действительности дискурса «российского Дудя», или «популярного ведущего, который был бы при этом на стороне правящих в РФ старперов» – просто не предусмотрено. Тут что-то одно из двух: или «популярный», или «на стороне старперов».

Ну и на роль «представителя глубинного народа» Оскар тоже при всем желании не годится. Для него он слишком «мутный» и «не наш»: сам себя аттестует как «украинский еврей», родился в Киеве, но переехал и всех детей отдал учиться в пресловутую «57-ю московскую школу», запросто летает с пятью детьми и женой рожать в США «чтобы там заодно покупаться»… Сельским механизаторам и городским ауешникам он чужд не менее Дудя. В конечном итоге, ничтожная прослойка «европейски ориентированной российской общественности» посредством интервью Кучера-Дудь в очередной раз поговорила сама с собой.

И ни к чему конкретному не пришла.