Власти Финляндии решили отправить 50 военных инструкторов для участия в программе ЕС по обучению украинских военных

Руководство Финляндии приняло решение об отправке 50 военных инструкторов для участия в программе Евросоюза по обучению украинских военных на европейской территории, сообщила пресс-служба правительства страны.

В финском правительстве сообщили, что президент республики Саули Ниинисте и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности приняли решение, что Финляндия примет участие в программе Евросоюза по оказанию военной помощи Украине. Там уточнили, что планируется отправить «не более 50 солдат», передает ТАСС.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров указал на «совсем не невинное» поведение Финляндии перед Второй мировой. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте допустил возможность поставок танков Leopard киевскому режиму.

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