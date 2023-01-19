 

Министр обороны Нидерландов заявила о готовности королевства оплатить поставки танков Leopard на Украину

19.01.2023, 22:55, Новости дня
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Нидерланды готовы оплатить поставки танков Leopard («Леопард») на Украину, сообщила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.

Об этом Оллонгрен сообщила в интервью Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Как подчеркнула министр обороны королевства, это определенно то, что Нидерланды бы хотели сделать. При этом она отметила, что все ждут решения Германии по этому вопросу. Оллонгрен также добавила, что сама выступает за то, чтобы постараться отправить танки на Украину, передает ТАСС.

Напомним также, во вторник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне сообщил о намерении королевства передать Украине комплексы Patriot.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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