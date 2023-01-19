Министр обороны Нидерландов заявила о готовности королевства оплатить поставки танков Leopard на Украину

Нидерланды готовы оплатить поставки танков Leopard («Леопард») на Украину, сообщила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.

Об этом Оллонгрен сообщила в интервью Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Как подчеркнула министр обороны королевства, это определенно то, что Нидерланды бы хотели сделать. При этом она отметила, что все ждут решения Германии по этому вопросу. Оллонгрен также добавила, что сама выступает за то, чтобы постараться отправить танки на Украину, передает ТАСС.

Напомним также, во вторник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне сообщил о намерении королевства передать Украине комплексы Patriot.

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