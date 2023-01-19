 

Елена Кулецкая, Ирина Безрукова и другие селебрити на презентации новой коллекции украшений UNOde50

19.01.2023, 22:42, Разное
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В минувшую среду, 18 января, в ресторане Touch Chef’s place & bar состоялась закрытая презентация и показ новой коллекции украшений испанского ювелирного бренда UNOde50. Мероприятие посетили друзья марки и звезды российского шоу-бизнеса: актриса Ирина Безрукова, модель и ведущая Елена Кулецкая, топ-стилист Эльвира Янковская и другие.

Посмотреть и приобрести украшения из новой коллекции можно уже сейчас во всех бутиках бренда UNOde50 в Москве и Санкт-Петербурге, а также на официальном сайте.

Ирина БезруковаЕлена КулецкаяИрина БезруковаЭльвира Янковская Ирина Безрукова


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