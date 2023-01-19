Норвежские паромы отказались перевозить электромобили

Одна из судоходных компаний Норвегии запретила проезд на своих паромах электромобилям, гибридным и водородным автомобилям, пишет Junge Freiheit. Дело в том, что при возгорании электромобиля потушить пожар силами экипажа практически невозможно: в феврале этого года у Азорских островов уже затонуло судно Felicity Ace вместе с тысячами электромобилей и автомобилей марок Porsche или Bentley на борту.



AP

Норвежская судоходная компания Havila, котирующаяся на бирже, запретила проезд на своих паромах электромобилям, гибридным и водородным автомобилям, пишет Junge Freiheit. После анализа рисков был сделан вывод о том, что риски для безопасности флота слишком велики: если такой автомобиль начинает гореть, пожар уже невозможно потушить.

Опасность для судов, связанная с перевозкой электромобилей, уже обсуждалась после того, как в феврале этого года у Азорских островов затонуло судно Felicity Ace, напоминает издание. Электронные автомобили на борту загорелись. Пожар не удалось потушить. В конце концов, огромный корабль затонул вместе с тысячами электромобилей и автомобилей марок Porsche или Bentley.

Согласно сообщению службы новостей судоходства TradeWinds, начальник судоходной компании Havila Бент Мартини сказал, что, согласно анализу рисков, возгорание электронного автомобиля потребует особенно сложной спасательной операции.

Экипаж на борту не смог бы этого сделать. Пассажиры при этом также будут подвергаться риску. Для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания ситуация иная. С возможным пожаром, как правило, легко справлялся экипаж.

После того как затонуло судно Felicity Ace, «Гринпис» также предостерёг от использования электромобилей на судах. «В целом, электронные компоненты и особенно электромобили представляют опасность для любого транспорта», — сказала тогда организация.

Судоходная компания Havila отправляет суда по так называемому маршруту почтового судоходства вдоль побережья Северной Норвегии. Эти туры важны для скандинавских пассажирских и грузовых перевозок, а также очень популярны среди отдыхающих, отмечает немецкая газета Junge Freiheit.