Пулемёты бундесвера находятся в катастрофическом состоянии

Лафеты для пулемётов немецкой армии находятся в крайне плохом состоянии, пишет N-TV, ссылаясь на квартальный отчёт бундесвера. Отмечается, что большинство лафетов состоят на вооружении ещё с 60-х годов, сильно изношены и имеют устаревшую конструкцию.



AP

Часть пулемётов немецкой армии находится в катастрофическом состоянии, пишет N-TV, ссылаясь на данные из квартального отчёта бундесвера. Отмечается, что особенно плохо ситуация обстоит с лафетами для станковых пулемётов.

Согласно квартальному отчёту бундесвера, доступные для применения лафеты пулемётов произведены ещё в 60-х годах прошлого века, сильно изношены и постоянно нуждаются в проверке, пишет N-TV. Кроме того, они слишком тяжелы и не имеют соответствующего оборудования для ночного боевого применения.

Издание напоминает, что до 2015 года основным пулемётом бундесвера являлся поставленный на вооружение ещё в 1969 году MG3. В 2015 году его заменили на новую модель MG5, однако лафеты для новых пулемётов остались прежними.

Таким образом, новый министр обороны ФРГ Борис Писториус сталкивается с новыми проблемами, пишет N-TV. На пост главы оборонного ведмоства он был назначен в минувший вторник: официальное вступление в должность должно пройти в четверг.