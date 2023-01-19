 

Пулемёты бундесвера находятся в катастрофическом состоянии

19.01.2023, 22:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лафеты для пулемётов немецкой армии находятся в крайне плохом состоянии, пишет N-TV, ссылаясь на квартальный отчёт бундесвера. Отмечается, что большинство лафетов состоят на вооружении ещё с 60-х годов, сильно изношены и имеют устаревшую конструкцию.


AP

Часть пулемётов немецкой армии находится в катастрофическом состоянии, пишет N-TV, ссылаясь на данные из квартального отчёта бундесвера. Отмечается, что особенно плохо ситуация обстоит с лафетами для станковых пулемётов.

Согласно квартальному отчёту бундесвера, доступные для применения лафеты пулемётов произведены ещё в 60-х годах прошлого века, сильно изношены и постоянно нуждаются в проверке, пишет N-TV. Кроме того, они слишком тяжелы и не имеют соответствующего оборудования для ночного боевого применения.

Издание напоминает, что до 2015 года основным пулемётом бундесвера являлся поставленный на вооружение ещё в 1969 году MG3. В 2015 году его заменили на новую модель MG5, однако лафеты для новых пулемётов остались прежними.

Таким образом, новый министр обороны ФРГ Борис Писториус сталкивается с новыми проблемами, пишет N-TV. На пост главы оборонного ведмоства он был назначен в минувший вторник: официальное вступление в должность должно пройти в четверг. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12.22 / Уфология

24.06.22 / Как делать дневной и вечерний летний макияж женщинам за 50: особенности и техники мейкапа

25.08.22 / Россияне подали на французский банк в суд за дискриминацию

12.12.22 / Мэрайя Кери впервые спела на сцене дуэтом с 11-летней дочерью

24.05.22 / Роскомнадзор запретил называть россиян Homo Sapiens

16.09.22 / Комтранс не исключает повышения цен на парковку из-за перегруженности центра Петербурга

20.04.22 / Соберите воображаемый чемодан и будьте верны своему стилю: десять шагов к идеально продуманному капсульному гардеробу

26.11.21 / «Царь и бог» Лера Кудрявцева – Личное мнение

29.01.22 / Певица Нюша поделилась рассказом о посещении уникального мусульманского храма: “Под большим впечатлением”

03.06.21 / Вице-премьер Белоусов заявил, что оргкомитет ПМЭФ «нахлобучил» участников на 100 миллионов рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика