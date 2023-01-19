 

В РФ начались продажи кроссовера Honda CR-V нового поколения из КНР за 5 млн рублей

19.01.2023, 22:15, Разное
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На российском рынке вышел в продажу новый паркетник Honda CR-V последней версии.

Данный автомобиль вызвались доставить в страну дилеры из Владивостока. Речь идет о транспортном средстве, которое импортируется из Китая. Приобрести новый японский кроссовер Honda CR-V в РФ можно по цене 5 миллионов рублей. Автомобиль имеет двухзонный климат-контроль, панорамную крышу, светодиодную оптику.

Под капотом автомобиля установили 1,5-литровый бензиновый агрегат с отдачей 190 л.с. Также здесь предусмотрели систему полного привода. Новый кроссовер приводится в движение вариатором. Пока остальные характеристики модели для российского рынка не озвучены дилерами.


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