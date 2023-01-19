 

“Результаты плачевные”: надорвавшая пах Волочкова рыдает у врача

19.01.2023, 22:10, Разное
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Анастасия Волочкова вернулась в Россию после 18-дневного отдыха на Мальдивах. Этот отпуск запомнился балерине не только плаванием и солнечными ваннами, но и невыносимой болью. Дело в том, что не так давно танцовщица надорвала пах бесконечными шпагатами. На Мальдивах случилось обострение, поэтому по возвращении домой звезда отправилась к врачу.

Посетив известного медика, Волочкова сняла видео вместе с ним и опубликовала в соцсети. Анастасия рассказала подписчикам, что “результаты исследований плачевные”. Балерина даже не думала, что все так плохо. “Я рыдаю”, – написала артистка. Очевидно, теперь ей предстоит длительное лечение.

Примечательно, что интернет-пользователи не стали жалеть Волочкову. Они в очередной раз приложили балерину крепкими словами. “Опухшая”, “Что бы не сказала, у меня нет слов. Как говорят, в голове ветер, а дальше знаете”, “Не туда пошла. Надо было к наркологу и психиатру”, – высказались люди.

Напомним, 20 января Анастасия Волочкова отметит день рождения. Балерине исполнится 47 лет. Артистка уже принимает многочисленные подарки, которыми хвастается в социальных сетях.


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