Мнение: Единомышленники?

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди на Крещение заявил, что желание победить Россию приобрело сегодня очень опасные формы. «Мы молимся Господу, чтобы он вразумил тех безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира».

Потому что «…у каких-то безумных людей появилась мысль о том, что великую державу российскую, обладающую мощным оружием, населенную очень сильными людьми, которые из поколения в поколение всегда были мотивированы на победу, которые не сдались никогда ни одному врагу, которые всегда выходили победителями, что их можно в нынешних условиях либо победить, либо, как теперь говорят, переформатировать…» (отсюда).

Одному мне показалось, что тексты проповеди Патриарха и поста зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в его Telegram-канале писали одни и те же спичрайтеры? Правда, текст Медведева получился более категоричным и грубым.

«… ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. А ведь это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта» (отсюда ).

Проповедь Патриарха более сдержанна, культурна, он не обзывается. Медведевские «убогие» без следов интеллекта, у Патриарха названы «какими-то безумными людьми».

Впрочем, возможно, что и нет никаких спичрайтеров. Просто Медведев и Патриарх – единомышленники. И просто совпало, что оба совершенно случайно в один день решили напомнить про российское ядерное оружие, которое не позволит России проиграть.

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