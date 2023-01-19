Мнение: Грета Тунберг задержана, атомное вредительство Польши и Литвы, чудесный экспорт малайзийской нефти

1. Неладно что-то в зелёном королевстве. Грета Тунберг, символ зелёного движения, вышла из моды. Сначала её начали забывать, а теперь и вовсе арестовали во время протеста против добычи угля в Германии (ссылка). Некоторые полагают, что это всего лишь шоу, поставленное специально под Грету. Уверен, что так. Однако в этом-то и проблема: раньше в подобных шоу не было необходимости, госпожу Тунберг замечали и без них.



После начала энергокризиса значимость зелёной темы в западных СМИ резко упала, европейские политики не только притормозили «зелёный переход», но и начали расконсервацию закрытых было угольных шахт. Иначе, без добычи хоть какого-то количества собственных углеводородов для поддержания энергобаланса, европейской энергетике не выстоять.

Зелёные радикалы стали теперь менее удобными для евровластей. Оказалось, что предыдущие успехи зелёных были возможны только потому, что у Европы было много дешёвого и экологичного российского газа. Теперь его нет, и деятельность зелёных постепенно переходит в ранг деструктивной даже в глазах еврочиновников. Пожалуй, Грете Тунберг стоило бы сказать спасибо «Газпрому» за своё счастливое детство.

2. Поляки и прибалты продолжают заниматься санкционным вредительством в отношении России, и энергетическим – в отношении Европы (ссылка):



Польша и Литва предлагают включить ограничения в отношении российской атомной энергетики в десятый пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники в этих странах.

Польские власти, по-видимому, в данном случае движимы не только русофобией, а литовские власти, закрывшие под давлением ЕС Игналинскую АЭС, не только принципом «так не доставайся же ты никому».

Польша, наряду с Германией, является главным добытчиком угля в Евросоюзе. В Польше, а также в Литве, работают терминалы по приёму сжиженного газа. Если бы полякам и литовцам удалось изгнать Росатом из Венгрии и надолго отрезать Европу от российских высоких технологий, это усилило бы значение самих Польши и Литвы в качестве поставщиков и транзитёров энергии.

3. К вопросу о том, как Россия обходит «нефтяной потолок» и прочие западные санкции (ссылка):

Экспорт нефти из Малайзии в Китай в два раза превысил добычу [в Малайзии]. Аналитики считают, что за этим скрывается реэкспорт российской, иранской или венесуэльской нефти.

В мире достаточно нейтральных стран, через которые можно вести торговлю. Пожалуй, таких стран даже большинство. Не везде, правда, добывают нефть и газ, но это, судя по всему, не обязательное условие.