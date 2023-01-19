Мнение: Энергосбой в Подмосковье

Вчера, кстати, случился какой-то очень масштабный энергосбой в ближнем (!) Подмосковье – районы Раменское, Видное, Лыткарино и пр., всего более 80 (!) населенных пунктов. Под него попало и огромное количество новопостроенных ипотечных многоэтажных термитников, которых во всех этих местах понатыкали видимо-невидимо. Длилось это всё примерно с 3 ч дня 18 января до 3 ч ночи.

И выглядело весьма, как мне донесли компетентные источники, весьма и весьма впечатляюще – вырубилось ВСЁ! То есть буквально всё – вплоть до светофоров и освещения на улицах. В домах пропал свет и интернет, исчезла ВСЯ вода (включая холодную), отключилось отопление, не работали лифты. Представляете, как вовремя – сейчас темнеет около четырех, люди как раз с работы возвращались, и тут – сюрприз!

Хорошо хоть, что в последнее время морозы отступили, на улице последние пару дней вообще “плюс”. А если б такое недели полторы-две назад, когда было минус 15? Впрочем, ученые говорят, что человек настолько хрупкое, в сущности, создание, что он и при “плюс 10” может замерзнуть насмерть.

И что еще характерно: в федеральных и даже московских СМИ об этом – ни звука. Очевидно, стоит так называемый “блок на негативную информацию”, который дисциплинированно оплачивает каждый месяц администрация Подмосковья (не удивлюсь, если “расходы” на это прямо прописаны в бюджете субъекта – а чего, собственно, стесняться?). Платят всем, чтобы НЕ писали – крупным газетам, новостным порталам, телеканалам и даже популярным блогерам. Следы “информашек” об этом “происшествии” можно найти только на каких-то районных сайтах Подмосковья, которые традиционно никто не читает. Или вот на Интерфаксе.

Я б и сам об этом ни в жисть не узнал, если б не случай – супруга моя попала в те края как раз “вовремя”, чтобы всё прочувствовать на себе, а я еще не мог с ней связаться. Хорошо, что всё закончилось благополучно – свет уже дали.

Но, как говорят, многие тамошние жители внезапно, по какой-то странной ассоциации, сидя без света или буквально наощупь пробираясь к выходу из своих быстро остывающих подъездов, чтобы пойти поискать себе на ужин в черных неосвещенных магазинчиках хотя бы баклагу воды – вдруг вспоминали тех, кто живет в украинских городах, и думали с новым интересом – как они там?