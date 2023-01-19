Венгрия заблокировала очередной транш помощи ЕС Украине

Венгрия заблокировала 7-й транш помощи Украине от Европейского союза, сообщил высокопоставленный дипломат ЕС изданию RMF FM.

Речь идет о 500 млн евро из Европейского фонда мира, из которого страны ЕС финансируют Украину с начала военного конфликта, передает ТАСС со ссылкой на польское СМИ.

Отмечается, что представители стран ЕС намерены оказать давление на Будапешт во время встречи министров иностранных дел.

Также в сообщании говорится, что ЕС может выделить необходимую сумму Украине, несмотря на протесты Венгрии, так как ранее был принят правовой акт, позволяющий это сделать.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на радио Kossuth выразил уверенность в том, что от конфликта в Украине в основном выигрывают США. А опрос в стране показал, что 97% граждан выступают против санкций ЕС.

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