 

Немецкий депутат объяснил, чем грозят последствия поставок танков Leopard на Украину

19.01.2023, 21:35, Новости дня
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Депутат от «Альтернативы для Германии» Петер Бюстрон выступил против отправки танков Leopard 2 на Украину, он напомнил про поражение Германии во Второй мировой войне.

«Немецкие танки против РФ на Украине. Ваши деды уже пытались это сделать тогда с Бандерами, и каков результат? Русские танки оказались здесь, в Берлине», – сообщил он, видео с выступлением депутата опубликовал Первый канал.

Ранее сообщалось, что накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard 2 Украине при условии согласия Вашингтона. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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