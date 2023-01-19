 

Москвичей предупредили о дожде с грозой в ближайшие часы

19.01.2023, 21:35, Новости дня
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Комплекс городского хозяйства Москвы и столичный главк МЧС сообщили, что в столице в ближайшие часы и на протяжении всей ночи ожидается дождь с грозой.

По данным синоптиков, в ближайшие часы ожидаются местами грозы, дождь, мокрый снег, возможны гололед и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного ведомства.

Там уточнили, что осадки и ветер ожидаются в ближайшие 1-2 часа.

Горожан просят быть внимательней и аккуратнее на улице и на дорогах, убрать машины из под деревьев, не совершать резких маневров. 

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за ветра и гололедицы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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