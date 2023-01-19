Москвичей предупредили о дожде с грозой в ближайшие часы
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Комплекс городского хозяйства Москвы и столичный главк МЧС сообщили, что в столице в ближайшие часы и на протяжении всей ночи ожидается дождь с грозой.
По данным синоптиков, в ближайшие часы ожидаются местами грозы, дождь, мокрый снег, возможны гололед и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного ведомства.
Там уточнили, что осадки и ветер ожидаются в ближайшие 1-2 часа.
Горожан просят быть внимательней и аккуратнее на улице и на дорогах, убрать машины из под деревьев, не совершать резких маневров.
Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за ветра и гололедицы.
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