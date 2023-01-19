 

В спину всадил! – Личное мнение

19.01.2023, 21:22, Разное
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Исполнитель Самоловой Джиган рассказал страшную историю. Меня аж жуть взяла, испугалась за парня.

Купается Джиган, никого не трогает. Смотрю, говорит, плывёт медуза в море. И говорит Джигану: ну-ка, вали с моей территории!


Фото: Соцсети

Видео показывать не буду, там слишком эмоционально Джиган кричит, а расскажу всё, что было дальше, своими словами.

Отважный Джиган не согласился с медузой. Говорит, арендовал я тут участок, имею право плавать!

Дальше берёт в одну руку краба. В другую — барракуду. И ка-а-ак давай биться с медузой не на жизнь, а за щупальца.

Крабом защищается. Барракудой бескомпромиссно наносит удары.

И почти победил Джиган напавшую на него экзотическую медузу. Но последним щупальцем она всадила ему прямо в спину.

Всё. Ну, чисто этот, как его, ну вот этот из мультика:


Фото: Соцсети

Рядом не Самойлова, а какая-то другая — Моана. Хотя, тоже хорошенькая.

Где была охрана пляжа, отеля, не сообщается. Что вообще за бардак такой — ведь наверняка уплочены немалые деньги, а медуза чуть не съела Джигана.

И вот лежит наш бедный Джиганушка на кровати. Спинка болит, зато сказки рассказывает — хоть новый мультик снимай.

К чему это я? Ах, да: Оксан! Оксана! Когда у вас развод?

Источник: Лена Миро


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