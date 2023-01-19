Режиссер Гай Ричи снял рекламу часов Cartier с Катрин Денев и Рами Малеком

Ювелирный бренд Cartier показал кампанию новых часов Tank Française. Автором рекламного ролика стал известный режиссер Гай Ричи. Для реализации идеи было задействовано 88 технических специалистов, парикмахеров, визажистов и других помощников. Во время съемок было сделано больше 26 тысяч фотографий.

Главными героями рекламной кампании стали актер Рами Малек и культовая французская кинодива Катрин Денев. В видео можно найти отсылки к легендарным фильмам с участием актрисы. Малик и Денев попадают в разные эпохи и встречают друг друга, пересекая парижский мост Александра III.

Идея этого ролика — фантазия о переходе моста с одного берега на другой, по сути, метафора течения времени. Я не хотел слишком буквально пересказывать эту историю и предпочел добавить фантазийный элемент, который передает встречу с кино, делая фильм особенным, — говорит Гай Ричи.

Основатель бренда Cartier Луи Картье впервые представил модель Tank в 1917 году. Они стали инновационными на то время, так как ювелир заменил классический круглый циферблат лаконичным прямоугольником. За всю историю часы видоизменялись всего несколько раз: версия Française появилась в 1996 году. От классической версии Tank они отличаются удлиненными боковыми сторонами корпуса и квадратным циферблатом.

Ранее в прессе стали появляться слухи о романе Рами Малека и Леа Сейду. В любовную хронику актеры попали после совместного ужина в суши-баре в Западном Голливуде. Из заведения парочка вышла в обнимку, и этот момент, конечно же, попал в объективы следивших за ними папарацци.