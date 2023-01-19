5 причин смотреть новое музыкальное шоу “Конфетка” на ТНТ

Звездное жюри: от Клавы Коки до Азамата Мусагалиева

Первыми, кого в шоу представят ведущие Гарик Мартиросян (который давно не появлялся в эфире ТНТ, если не считать “СамоИронию судьбы!”) и Марина Кравец, будут члены жюри проекта – музыканты, обладающие разным уровнем экспертизы и чувства юмора для того, чтобы оценить творчество энтузиастов. Состав жюри в каждом выпуске будет меняться, однако точно известно, что в него войдут Ольга Бузова, Клава Кока, Анатолий Цой, Тимур Родригез и Хабиб. Также в жюри появится Азамат Мусагалиев – без его знаний в деле смешных видео и чутья на потенциальные хиты в шоу ТНТ никак не обойтись.

Популярные музыканты поют (пока) непопулярные песни

У Алсу, Валерии, Сергея Жукова, Юлианны Карауловой каждая песня – хит, да и каверы они практически не исполняют. Тем интереснее услышать и увидеть, как они справятся с новым для себя материалом, который в оригинале звучит шероховато, и какие версии они предложат на суд зрителей. Интересно, что выступать звезды будут в не всегда привычных для себя жанрах и расширят свои музыкальные диапазоны. Номера, которые зрители увидят в шоу – это всегда сотворчество: любительский оригинал, профессиональная аранжировка от команды того или иного музыканта и постановка номера с помощью команды ТНТ.

Мемы и доброта

Наверное, каждый из нас помнит передачи вроде “+100500”, в которых показ смешных видео сопровождался не менее забавными комментариями. В начале каждого выпуска “Конфетки” формат будет похожим: вы увидите клип, а затем станете участником его забавного обсуждения в компании Мартиросяна, Кравец и звездного жюри. Важно, что “Конфетка” – это исключительно добрый проект, и все звезды, причастные к обсуждению, нашли в любительских песнях что-то хорошее; высмеивание недостатков – не про “Конфетку”.

Социальный лифт

Создатели шоу потратили немало сил и энергии на то, чтобы люди, которые любят музыку, смогли прославиться на всю страну благодаря своему творчеству и профессионалам, знающим, что именно нужно широкой аудитории. Как отметил в своем интервью Гарик Мартиросян, те призовые 300 тысяч рублей, которые разыгрываются в каждом выпуске, большинство участников хотят вложить именно в музыкальное творчество – аренду студии, покупку инструментов, занятия вокалом. Кроме того, некоторые звезды уже после съемок даже предложили начинающим музыкантам спеть дуэтом, снять новый клип или купить их песню.

Comedy Club за кадром

“Конфетка” – это проект студии “ВайТ Медиа”, которая создавала такие культовые музыкальные шоу, как “Один в один”, “Аватар” и “Маска”. А если говорить о юмористической составляющей нового шоу, то тут не обошлось без влияния Comedy Club. В создании “Конфетки” приняли участие множество известных по главному комедийному клубу страны лиц. И речь не только о ведущих Гарике Мартиросяне (бывшем резиденте) и Марине Кравец (единственной девушке в клубе). В “Конфетке” практически всю фронтовую работу по отбору клипов (из тысяч и тысяч видео в интернете для переработки было отобрано лишь 40) и поиску зацепок для будущих хитов проделали Зураб Матуа, Андрей Аверин и Паша Гавриленков. Это люди, которые отвечают за музыку в Comedy Club. Помогали им музыканты Юрий Игнатов и Анатолий Мачуленко. Уж кто, как не они, знают толк в классных песнях!