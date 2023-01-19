Когда серый вовсе не скучный: как стильно использовать помаду этого цвета

Серый цвет раньше считался скучным и не слишком привлекательным или же базовым, однако этот оттенок сейчас снова возвращается в моду.

Это нейтральный оттенок, который стал популярным отчасти из-за его универсальности, а также по причине того, что с его помощью можно создавать просто шикарные образы.

Серая помада является самым настоящим трендом в 2023 году, так сама она выглядит превосходно и стильно. Это отличная идея макияжа. Это позволит подчеркнуть индивидуальность, добавить стиль и сделать образ необычным. Вот как можно добавить такой макияж с свой образ.

Выбрать оттенок серого, который больше всего подходит

Отлично выглядит темная серая помада, так как она одновременно смотрится как матовая и как глянцевая. Это хорошее решение для всех стильных, смелых и современных девушек.

При выполнении макияжа лучше всего подбирать те оттенки, которые лучше всего подходят для тона кожи. Это также касается и выбора помады.

Также нужно правильно подбирать макияж для определенных мероприятий. Например, темно-серая помада может быть слишком яркой для офиса, но при этом она просто идеально подходит для вечернего образа.

Матовый серый обеспечит безупречный результат и придаст губам гладкий и бархатистый вид.

Если оттенок кожи более нейтральный, то отлично подойдет помада аспидно-серого цвета. Холодные тона хорошо смотрятся в средне-сером или светло-сером оттенке. Это поможет создать более естественный вид, идеально подходящий для повседневной носки.

Серая подводка для губ

Отличным решением станет использование серого карандаша для губ. Затем же можно заполнить остальное пространство красной или розовой помадой.

Кроме того, можно использовать серый цвет в качестве основы, а для верхнего слоя добавить нюдовый оттенок.

Как дополнить серые губы

Когда носите серую помаду, то может возникнуть вопрос относительно того, что делать с остальной частью макияжа.

Поскольку такая помада может выглядеть несколько тускло и скучно, нужно обязательно убедиться в том, что мейк не кажется слишком тусклым или бледным. Обязательно нужно правильно подобрать макияж глаз, чтобы он был ярким и выразительным.

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Когда цвет губ выглядит драматично, то стоит сделать все, чтобы остальная часть лица была максимально простой. Желательно использовать тонкую подводку для глаз и слегка накрасить ресницы.

Нейтральные румяна помогут придать теплоту лицу. Также вместе с серой помадой будут хорошо смотреться светло-розовые румяна.

Стоит использовать черную подводку для глаз, но при этом провести белым карандашом ватерлинию. Чтобы лицо выглядело здоровым и сияющим, нужно нанести немного легкого бронзатора.

Как правильно подобрать одежду

Как и в случае с макияжем, есть некоторые оттенки одежды, которые лучше всего подходят к тону кожи и гармонируют с серой помадой.

Выбирая для себя такой цвет помады, нужно держаться как можно дальше от серых нарядов.

Лучше всего придерживаться темно-фиолетового или даже черного. Однако слишком ярких цветов желательно избегать.