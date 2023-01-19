Не завивкой единой: какие прически будут выгодно смотреться на волосах, идеально гладких и прямых от природы

Выбирая прическу, следует учитывать не только тип лица, но и тип самих волос, а также особенности их текстуры. Пышные прически для кудрявых волос могут смотреться просто шикарно. Но такие стрижки и укладки, к сожалению, далеко не всегда подходят обладательницам прямых гладких волос.

Девушкам с такими волосами стилисты рекомендуют обращать внимание в первую очередь на прически, обеспечивающие движение, текстуру и объем.

Выбритая пикси

Пикси — модная стрижка, уже много лет не выходящая из моды. Вариантов этой прически существует множество. Для гладких волос идеально подойдет, как считают стилисты, выбритая пикси.

Ультракороткая пикси

Ультракороткая пикси хорошо подходит для гладких прямых волос прежде всего потому, что создает очень много текстуры. Единственным недостатком этой стильной стрижки считается некоторая сложность в уходе. Парикмахерскую для коррекции прически при отрастании волос придется посещать достаточно часто.

Микси

Микси — это один из вариантов модной в 90-х годах стрижки кефаль. По-сути, микси — это ультракороткая кефаль. На гладких волосах эта прическа будет смотреться очень динамично, модно и стильно.

Длинный боб

Длинный боб считается стрижкой универсальной. Подходит он обладательницам практически любого типа лица. На гладких волосах эта прическа, которую также называют лоб, смотрится просто великолепно. В особенности хорошо длинный боб, по мнению стилистов, подходит для тонких прямых волос.

Прямой срез и яркие блики

Стрижки с тупым срезом на прямых гладких волосах всегда смотрятся идеально стильно. Чтобы добавить такой прическе изюминку, в нее, к примеру, можно включить несколько ярких бликов. В каштановых волосах красиво будут смотреться ярко-розовые пряди.

Прямой срез до подбородка

Обладательницам тонких прямых гладких волос стилисты рекомендуют делать прически с тупым срезом длиной до подбородка. В этом случае прическа будет смотреться не только стильной, но и визуально более пышной.

Лохматый боб

Лохматый боб, по мнению стилистов, — стрижка, хорошо подходящая для тех, у кого волосы прямые, но при этом густые. Эта прическа добавляет волосам текстуры и объема. Однако кончики волос в этом случае выглядят «лохматыми» и достаточно тонкими. На тонких же от природы волосах этот элемент будет смотреться не слишком привлекательно.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Боб с челкой

Чтобы сделать прическу боб более модной и оригинальной, ее можно дополнить прямой челкой. В особенности красиво и стильно в этом случае смотрятся тупые не слишком короткие и не слишком длинные челки.

Бахрома

Для прямых волос также отлично подходят мягкие челки, бахромой обрамляющие лицо. Такую челку можно сделать, к примеру, на прическе длинный боб. Челка с бахромой в этом случае будет делать стрижку с тупым срезом более женственной и мягкой.

Шегги

Шегги — одна из лохматых стрижек, хорошо подходящая для гладких прямых волос. Эта стрижка с перьями создает объем в районе макушки. По бокам и внизу слои при этом выглядят более гладкими. Такую стрижку, по мнению стилистов, можно выбрать как девушке с тонкими волосами, так и с густыми.

Асимметричный боб

Асимметричный боб рекомендуется выбирать тем обладательницам гладких волос, которые предпочитают яркие образы. Сделав такую стрижку, в последующем даже не придется подбирать слишком уж стильную одежду. Прическа сама по себе сделает образ броским.

Тонкая челка

Тонкая челка — идеальный способ создать контраст в прическе с тупым краем. Такая челка считается более мягкой версией классической тупой. С ее помощью можно красиво разбить густоту волос впереди. Тонким же волосам при этом она придает форму.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Длинные волосы и прямая челка

В особенности хорошо на прямых волосах, по мнению стилистов, смотрится сочетание прямая челка-короткие волосы. Однако тупую челку можно выбрать, конечно, и для длинных волос. Этот вариант идеален для тех, кто хочет сделать акцент именно на гладкой текстуре своих волос.

Подкрученная челка

Прямую челку в сочетании с длинными волосами можно и подкручивать. Этот вариант прически, как считают стилисты, будет смотреться более оригинально и женственно.

Пышный низ и челка-шторка

В 2022 г. в моду вошла длинная челка-шторка. В текущем сезоне этот вариант сохранится в тренде. Женственная челка-шторка на очень длинных или наращенных гладких волосах будет хорошо сочетаться при этом с пышным низом.

Идеи причесок для смелых образов: волосы средней длины и выбритые виски

Выбривать виски в 2023 г. будет модно не только в коротких стрижках пикси. Многие прически средней длины с таким элементом также будут смотреться стильно.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Лохматые стрижки средней длины

Также для обладательниц гладких прямых волос, по мнению стилистов, хорошо подходят любые лохматые стрижки на среднюю длину волос. Такую прическу можно выбрать девушке как с тонкими, так и с густыми волосами.

Рваные челки

Подчеркнуть естественную красоту прямых гладких волос поможет и рваная прямая челка. Такую челку можно сочетать с тупым краем прически на длинные или короткие волосы.

Челка-шторка и волосы средней длины

Модную челку-шторку в 2023 г. можно сочетать не только с длинными волосами. Идеально она будет смотреться и на средней длине.

Слои, обрамляющие лицо

Тупые стрижки отлично подчеркивают естественную привлекательность прямых волос. Но обладательницам гладкой шевелюры, конечно, можно выбирать и стрижки, обрамляющие лицо. Такие прически делают образ более мягким и женственным.

Чашеобразные челки

Стрижка-бочонок — одна из винтажных стрижек, которую могут смело выбирать себе девушки с идеально прямыми гладкими волосами. Такая стрижка смотрится очень четкой. В особенности хорошо, по мнению стилистов, она подходит для девушек с крупными чертами лица.