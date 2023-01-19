 

В РФ начались продажи электрических кроссоверов Audi Q5 e-tron по цене от 5,85 млн рублей

19.01.2023, 20:50, Разное
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Российский дилер объявил о поставке в Россию партии новых электрокроссоверов Audi Q5 e-tron.

Данный автомобиль никогда ранее не продавался на отечественном рынке. Начальная цена немецкого электрокара составляет 5,85 млн рублей. Новый паркетник построен на платформе MEB. Выпущенный кроссовер получил электрический агрегат с мощностью 204 л.с. Запас хода электрокроссовера составит около 560 километров. Разгон до сотни составляет около 9,3 секунды.

Производитель ограничил предельную скорость на уровне 160 км в час. Модель кроссовера оснащается адаптивным круиз-контролем, климат-контролем, камерой заднего вида, парктрониками и проекционным экраном. Остальные характеристики модели были озвучены ранее.


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