 

56-летнюю Литвинову поздравляют с беременностью

19.01.2023, 20:47, Разное
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Рената Литвинова почти год находится в Париже. 56-летняя актриса регулярно
рассказывает о своей жизни во Франции, публикую в соцсетях свежие фото. Судя по кадрам, артистка счастлива за границей. Она не говорит, собирается ли возвращаться в родную страну.

Поклонники, рассматривая новые снимки звезды, заговорили о ее беременности. На мысли об интересном положении Ренаты народ наталкивают ее просторные наряды. А в недавнем видео артистка прикрыла живот руками, что лишний раз подогревает слух о беременности Литвиновой.

Обсуждая домыслы некоторых поклонников, интернет-пользователи заранее поздравили Ренату с возможным пополнением. “Если это так, то поздравляем! Молодец”, “Скорее, бред, но всякое возможно”, – рассуждает народ в Сети. Публика относится скептически к слухам о беременности из-за возраста звезды. Да и о личной жизни знаменитости вообще ничего неизвестно.

Напомним, Рената Литвинова вырастила дочь Ульяну, которую родила от второго мужа – бизнесмена Леонида Дубровского. В этом году наследнице артистки исполнится 22 года. Ульяна знает несколько языков, обучалась за границей – в Париже и Лондоне.


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