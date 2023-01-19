“Чувствую себя плохо”: Олег Басилашвили оказался на волоске от ухода

Советский и

российский актер Олег Басилашвили в свои 88 лет дважды перенес коронавирус.

Несмотря на тяжесть заболевания, мужчина уверяет — никаких симптомов и побочных

действий он не почувствовал. Более того, актер даже не знает, когда именно и от

кого он заразился. Такому успешному протеканию болезни Басилавшвили помогла

прививка — так заверил сам пациент.

Но вот в новом

году с актером случилась новая напасть. Сейчас Олег Басилашвили снова болеет,

однако, в этот раз ему пришлось обратиться за помощью к медицине. По словам

бывшего мужа Татьяны Доронины, ему приходится терпеть всевозможные неприятные

процедуры. Среди них — болезненные уколы.

“Чувствую

себя плохо, потому что я болею”, — рассказывает Басилашвили Пятому каналу.

Артист буквально оказался на волоске от ухода со сцены, ведь болеющему человеку

очень тяжело отыгрывать целый спектакль.

Конечно, Олег

Валерианович твердо намерен поправиться. Ему еще хочется выйти на сцену,

сыграть любимую роль в спектакле под названием “Лето одного года”.

Поклонники звезды “Служебного романа” и “Мастера и Маргариты”

тоже надеются застать артиста на сцене в полном рассвете сил.