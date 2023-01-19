“Значит жив, курилка”: госпитализированный Краско вышел на связь
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92-летний актер
театра и кино Иван Краско за последний год был неоднократно госпитализирован. Возраст
берет свое, поэтому мужчине требуется всестороннее обследование и дорогостоящее
лечение. Глаза, рука и сердце — вот неполный список требующих внимание болезней
актера.
Так, в начале
года Краско был госпитализирован с подозрением на инсульт. У Ивана Ивановича
отнялась левая рука и ухудшилось самочувствие, поэтому врачи отправили артиста
на госпитализацию. К сожалению, диагноз подтвердился. Из-за карантина в
медучреждении Краско находился в полной изоляции. Сейчас госпитализированный Иван
Краско вышел на связь.
На днях мужчина
выписался из больницы. 27 января он выйдет на сцену театра, а затем планирует
пройти новое обследование. По словам звезды “Улицы разбитых фонарей”
и “Тараса Бульбы”, врачам не понравилось состояние его сердца. Оперировать
актера врачи отказываются, а значит нужно сделать все меры по предотвращению экстренной
госпитализации.
Настроение у
Ивана Краско бодрое и оптимистичное. Журналистам он рассказал, что вместе с
врачами сам шутит над своим здоровьем.
“Как говорят
врачи: “чувство юмора не теряет, значит жив, курилка”, — цитирует
мужчина разговор со своими лекарями.
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