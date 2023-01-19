“Значит жив, курилка”: госпитализированный Краско вышел на связь

92-летний актер

театра и кино Иван Краско за последний год был неоднократно госпитализирован. Возраст

берет свое, поэтому мужчине требуется всестороннее обследование и дорогостоящее

лечение. Глаза, рука и сердце — вот неполный список требующих внимание болезней

актера.

Так, в начале

года Краско был госпитализирован с подозрением на инсульт. У Ивана Ивановича

отнялась левая рука и ухудшилось самочувствие, поэтому врачи отправили артиста

на госпитализацию. К сожалению, диагноз подтвердился. Из-за карантина в

медучреждении Краско находился в полной изоляции. Сейчас госпитализированный Иван

Краско вышел на связь.

На днях мужчина

выписался из больницы. 27 января он выйдет на сцену театра, а затем планирует

пройти новое обследование. По словам звезды “Улицы разбитых фонарей”

и “Тараса Бульбы”, врачам не понравилось состояние его сердца. Оперировать

актера врачи отказываются, а значит нужно сделать все меры по предотвращению экстренной

госпитализации.

Настроение у

Ивана Краско бодрое и оптимистичное. Журналистам он рассказал, что вместе с

врачами сам шутит над своим здоровьем.

“Как говорят

врачи: “чувство юмора не теряет, значит жив, курилка”, — цитирует

мужчина разговор со своими лекарями.