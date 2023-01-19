Теперь ждем кадры из туалета: записавший нелепое видео Тарасов вызвал омерзение

Дмитрий Тарасов активно ведет свою страницу в популярной социальной сети. Футболист показывает семейные будни довольно подробно. Он демонстрирует подписчикам даже те моменты, о которых в принципе публике не стоило знать. За это спортсмен не раз был раскритикован интернет-пользователями.

Например, недавно Дмитрий выложил в Сеть снимок, на котором запечатлен с пластырями на подбородке. Супруг Анастасии Костенко предложил поклонникам отгадать, что же с ним случилось. Можно было предположить, что спортсмен получил травму в драке или при падении.

Однако все дело в прыщике, который вскочил на лице Тарасова. Футболист выложил видеозапись, на которой его дочь Милана, а потом и супруга выдавливают этот самый прыщик, причем с удовольствием. Нелепые кадры у интернет-пользователей вызвали омерзение, ведь процесс, который запечатлел футболист, довольно гадкий.

Теперь люди “ждут”, когда Тарасов выложит кадры из туалета. Мол, такими темпами футболист точно начнет делать это.

Ранее Дмитрий Тарасов опозорился после похабного разговора с четырехлетней дочерью. Он спросил наследницу о сексе. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.