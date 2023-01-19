Мнение: Кульбит Слуцкого

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой потребовали «привлечь к ответственности политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины» (отсюда).

За резолюцию проголосовали 472 депутата Европарламента, против – 19, 33 воздержались.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выдвинул версию, что резолюция Европарламента о создании «трибунала» по Украине не имеет ни юридической силы, ни смысла.

По мнению Слуцкого «В “просвещенной” Европе в очередной раз попытались оправдать незаконный арест российских активов». Мол, Европарламент таким образом призвал Евросоюз заняться грабежом.

Дословно: «Именно так можно коротко охарактеризовать резолюцию ЕП о создании специального “трибунала” по Украине. В ней парламентарии призвали привлечь к ответственности руководство России, а также обсудить правовые возможности использования российских активов для выплат Киеву репараций за “нарушения международного права”» (отсюда).

Лихой кульбит! Переживаю, как бы Слуцкий не договорился до того, что к спецоперации России на Украине подтолкнули враги нашей страны, чтобы Россию обложили санкциями и начался грабеж российских активов на Западе. Может договориться?

Фотография Леонида Слуцкого отсюда

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