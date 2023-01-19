Мнение: Скандал с документами Байдена, сокращение поставок смартфонов и приближение блокировки Ютуба

1. У Байдена и членов его семьи нашли секретные документы, которые, согласно американскому законодательству, не должны храниться у политиков дома. Казалось бы, просто придирка, но скандал раскручивается, и он может помешать «сонному Джо» переизбраться на второй срок (ссылка 1, ссылка 2):



Республиканцы требуют от Белого дома объяснений – как после обнаружения уже трёх партий секретных документов команде Байдена удаётся избегать официальной процедуры обыска. И ФБР с Минюстом полностью самоустранились от ситуации – де-факто выдав карт-бланш юристам Байдена.

Это резко контрастирует с тем подходом, который применялся в отношении Трампа. У него проводились вполне реальные обыски. Демократы сейчас пытаются оправдаться тем, что у Трампа их было больше – несколько сотен, когда как у Байдена речь пока идёт о десятках документов.

Однако Трамп – в отличие от Байдена – является отставным президентом. И он, например, даже в отставке имеет право получать ежедневные брифинга от спецслужб, которые носят засекреченный характер. Байден, в ту пору бывший вице-президент, такого права не имел.

Кроме того, резиденция Трампа в Мар-а-Лаго, где нашлись секретные документы, охраняется Секретной службой. Это повышает безопасность нахождения там документов. В то время как Байден лишь мог оправдываться тем, что гараж в его доме, где были найдены документы, был на замке.

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На прошлой неделе стало известно о признаниях Хантера Байдена в том, что он владел домом в Делавере, где были обнаружены секретные документы. Однако теперь становится понятно, что это была, вероятно, ложь. Хантер там действительно жил – но он арендовал этот дом у собственного отца за 50 тысяч долларов в месяц.

Стоимость аренды кажется очень странной – ведь это не какой-то дворец. Средняя арендная плата в том же районе составляет считанные тысячи долларов. Хантера в этой связи тут же обвинили в отмывании денег – мол, он таким способом просто отчислял отцу долю от своих серых бизнес-схем на Украине и в Китае.

Конгресс теперь требует от Белого дома предоставить список всех, кто имел доступ к этому дому – и, потенциально, к хранившимся там секретным документам. Впрочем, администрация Байдена пока продолжает избегать давать ответы на все эти неудобные вопросы.

Это уже вызвало критику даже со стороны некоторых демократов. Например, Адам Шифф – организатор импичментов Трампа – назвал происходящее возможной угрозой нацбезопасности США. А мейнстримовые медиа, которые сначала пытались оправдывать Байдена, теперь вдруг засомневались в его компетентности. Мол, Байден во время выборов обещал американцев “возвращение к нормальности” – но его так и не произошло.

Обновление: история про смерть Френсиса Андервуда, якобы помощника Байдена, является фейком. Очередной раз напомню, что если бы журналисты соблюдали профессиональную этику и ставили ссылки на источники, фейков в Рунете было бы значительно меньше. Моя недовольная ремарка относится прежде всего к самым крупным СМИ — они грешат этим чаще прочих.

2. Мировой рынок смартфонов продолжает сокращаться. То ли смартфонизация достигла естественных пределов, то ли экономический кризис заставляет покупателей экономить (ссылка):



Глобальные поставки смартфонов рекордно упали в конце 2022 года. Об этом сообщается в отчете Canalys.

В отчете агентства говорится, что производители смартфонов отгрузили в четвертом квартале 2022 года на 17 процентов меньше устройств. По оценке специалистов, это минимальный показатель для четвертого квартала года за последние 10 лет. За весь год поставки рухнули на 11 процентов — до 1,2 миллиарда штук.

«В то время как спрос на товары низкого и среднего ценового сегмента быстро падал в предыдущих кварталах, в четвертом квартале спрос на дорогие товары также начал снижаться», — отметил аналитик Canalys Рунар Бьорховде. По словам специалиста фирмы Ле Суан Чью, производители гаджетов подходят крайне осторожно к началу 2023 года, уделяя приоритетное внимание прибыли и сохранению доли рынка. Аналитики ожидают незначительный рост рынка смартфонов в 2023 году.

3. В Госдуме снова говорят о блокировке американского Ютуба. Причём разговоры ведутся уже не в формате «закрывать – не закрывать»: вопрос закрытия, судя по всему, принципиально уже практически решён. Вопрос скорее в конкретных сроках и в подготовке альтернативных площадок (ссылка).

И действительно — ЮТуб ведёт себя совершенно по-скотски. С другой стороны, отечественные хостинги пока что сильно уступают по качеству — там много рекламы, даже посередине песен, и там неудобная система комментариев.