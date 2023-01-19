 

Жителям Кудрово предложили скинуться на строительство станции метро

19.01.2023, 20:33, Разное
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Правительство Ленинградской области опубликовало проект постановления, которое регламентирует сроки открытия долгожданной станции метрополитена в городе Кудрово.

Эксперты обнаружили в тексте непонятный термин «скинуться» и обратились за разъяснением в комитет правительства Ленинградской области по автотракторной промышленности, дорогам и транспорту.

Сотрудники разъяснили, что в связи с отсутствием в бюджете области свободных средств было предложено объявить добровольный сбор средств на строительство станции метрополитена. Федеральные вложения, говорят они, покрывают лишь сравнительно небольшую часть расходов.

– Как известно, некоторые предприниматели занимаются развозкой жителей Кудрово от вестибюля станции Улица Дыбенко до Европейского проспекта. Стоимость проезда делят поровну между всеми пассажирами, то есть скидываются на проезд. Мы решили усовершенствовать и масштабировать эту инициативу, – пояснили чиновники.

Если постановление будет подписано, жителям вскоре предоставят возможность внести единоразово или многократно сумму от 250 рублей до полного покрытия всех расходов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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