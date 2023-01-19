Мнение: Об агенте Кремля в самом сердце НАТО… И кто бы мог на него подумать?

Да уж, такого высокопоставленного «агента влияния» не выявлялось, пожалуй, с тех давних времён, как был разоблачён завербованный восточногерманской «Штази» под кураторством КГБ #СССР Гюнтер Гийом, помощник тогдашнего канцлера ФРГ Вилли Брандта. Нет, ходили мутные слухи, что и федеральный министр Эгон Бар, правая рука первого социал-демократического канцлера с 1930 года, автор и вдохновитель идеи новой восточной политики Западной Германии, тоже был под колпаком у Юрия Андропова. Но «не пойман — не вор».

А тут рыба ещё более крупная…

Собственной персоной действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц!

Как так?

Следим за руками.

В один и тот же день видный немецкий политик делает сразу два заявления. На публику, с трибуны, громко — «#Россия должна проиграть, поэтому мы поставляем Украине вооружения в тесной коммуникации с нашими партнёрами». И аккуратное уточнение в кулуарах: Берлин одобрит поставки Киеву танков Leopard при условии отправки Вашингтоном танков Abrams. По информации немецкой Süddeutsche Zeitung и американского The Wall Street Journal, об этом канцлер ФРГ заявил президенту #США Джо Байдену в телефонном разговоре накануне.

Красиво, правда?

Ведь подвох в том, что Штаты ранее уже отказались поставлять «Абрамсы» для ВСУ — по техническим причинам. Якобы, те сложны в эксплуатации: их двигатели «сжирают топливо с огромной скоростью», а сами 55-тонные монстры «склонны к поломкам и нуждаются в квалифицированном обслуживании». Вот и теперь, по данным Süddeutsche Zeitung, в разговоре с Олафом Шольцем Джо Байден не подтвердил намерений об отправке Abrams. И это, скорее всего, значит, что #Украина не получит «Леопардов» не только со складов Бундесвера, но и от других стран, обозначивших готовность передать их некоторое количество для будущего украинского «весеннего наступления». На что также требуется согласие Берлина, вероятность которого теперь очевидно снижается – впрочем, немцев ещё будут «давить», как выразился министр обороны США Ллойд Остин, по словам одного из его подчинённых. Это к вопросу об отношении Вашингтона к своим младшим партнёрам. Которое, впрочем, секретом не является. Но пока для ФРГ и других европейцев экономические и военно-политические выгоды продолжения отношений со Штатами перевешивают ущерб от репутационных и моральных издержек. Так что, может и «додавит» Ллойд Остин своего свежеиспечённого немецкого коллегу.

Пока же такая сверхсторожная #политика ключевого европейского участника #НАТО вызывает сомнения и у других стран-членов Альянса. Так, Испания устами своего министра иностранных дел сообщила, что «не рассматривает возможность отправки Киеву боевых машин Leopard». И, по одним сведениям, отказалась от участия в очередном «Рамштайне» 20 января, по другим — резко снизила уровень своего представительства: вместо министра обороны Маргариты Роблес выступать от имени Королевства будут генеральный директор оборонной политики, генерал-лейтенант Фернандо Лопес дель Посо и начальник Объединённого штаба обороны, генерал-лейтенант Фернандо Гарсия.

Штрейкбрехерство и саботаж, если называть вещи своими именами.

И кто после такой успешной спецоперации усомнится в том, что Олаф Шольц — самый настоящий «агент Кремля»?

Интересно, как скоро его внесут в базу украинского «Миротворца»?

Хотя… Быть может, украинцам просто не стоило называть немецкого канцлера «обиженной ливерной колбасой»?

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