Handelsblatt: Германия может поставить Киеву за год более 100 танков Leopard и Challenger

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в 2023 году может поставить на Украину более 100 немецких боевых танков Leopard, Leopard 2 и британских танков Challenger 1, информирует газета Handelsblatt со ссылкой на источник.

Поставлять танки будет промышленность, а не использоваться собственные запасы бундесвера (ВС ФРГ). Предполагается, что «концерн Rheinmetall приобретет и модернизирует двузначное количество британских танков в Омане». Технику могут передать Украине в конце года.

Что касается поставки танков Leopard и Leopard 2, Rheinmetall может переоборудовать из старой модели Leopard 20 основных боевых танков и передать в этом году, а еще 80 – в течение 20 месяцев.

Ранее сообщалось, что накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard 2 Украине при условии согласия Вашингтона.

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