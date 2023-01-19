 

Handelsblatt: Германия может поставить Киеву за год более 100 танков Leopard и Challenger

19.01.2023, 20:10, Новости дня
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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в 2023 году может поставить на Украину более 100 немецких боевых танков Leopard, Leopard 2 и британских танков Challenger 1, информирует газета Handelsblatt со ссылкой на источник.

Поставлять танки будет промышленность, а не использоваться собственные запасы бундесвера (ВС ФРГ). Предполагается, что «концерн Rheinmetall  приобретет и модернизирует двузначное количество британских танков в Омане». Технику могут передать Украине в конце года.

Что касается поставки танков Leopard и Leopard 2, Rheinmetall может переоборудовать из старой модели Leopard 20 основных боевых танков и передать в этом году, а еще 80 – в течение 20 месяцев.

Ранее сообщалось, что накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard 2 Украине при условии согласия Вашингтона. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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