Студенты-спасатели ВСКС обеспечили безопасность во время Крещенских купаний

На протяжении многих лет Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) принимает участие в организации и обеспечении безопасности Крещенских купаний, в этом году также команда ВСКС совместно с сотрудниками МЧС России, полиции и скорой медицинской помощи дежурит в местах купаний.

«Свыше 1000 наших добровольцев в 60 регионах РФ – от теплого Крыма и Краснодарского края до Дальнего Востока и Сибири, где сильные морозы – обеспечивают безопасность верующих, помогают людям у купели, сопровождают тех желающих, кто по состоянию здоровья не может совершить обряд самостоятельно, организовывают пункты обогрева с горячим чаем. Все студенты-спасатели обучены и со всей ответственностью и вниманием относятся к вопросам безопасности», – отметил член Общественной палаты России, руководитель ВСКС Евгений Козеев, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Студенты-спасатели дежурят не только возле организованных купелей, но и осуществляют патрулирование вблизи водоемов, где места для купаний не были оборудованы.

Добровольцы обладают знаниями и навыками для оказания необходимой помощи в случае происшествий. На дежурства заступили только подготовленные ребята, обученные на базе Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований РТУ МИРЭА, а также в региональных Ресурсных центрах по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий и региональных отделениях ВСКС.

По данным Всероссийского координационного центра ВСКС на 18.00 (по московскому времени) в местах дежурства студентов-спасателей обряд омовения совершили более 77 тыс. человек. Дежурства продолжатся до поздней ночи.

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