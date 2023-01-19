 

Менее 9% компаний из стран ЕС и G7 покинули Россию

19.01.2023, 20:10, Новости дня
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Менее 9% компаний из стран Евросоюза и Группы семи покинули рынок РФ на фоне конфликта на Украине, сообщили швейцарские ученые-экономисты.

Профессор университета Санкт-Галлен Симон Эвенетт и профессор Международного института управленческого развития из Лозанны Никколо Пизани заявили, что уход компаний из РФ компаний из государств ЕС и G7 «был весьма ограниченным», передает ТАСС.

Отмечается, что на момент начала спецоперации в Украине в РФ работали 2405 дочерних компаний 1404 фирм из стран Евросоюза и Группы семи.

По данным на конец ноября «менее 9% этого пула фирм отказались по меньшей мере от одного филиала в России».

Выводы Эвенетта и Пизани «оспаривают нарратив о том, что имеет место широкий исход западных фирм» с российского рынка, заявили в Университете Санкт-Галлена.

«Обширные данные демонстрируют, что большое число компаний, имеющих штаб-квартиры в Евросоюзе и G7, продолжают действовать и инвестировать в России», – отметил университет. А часть из ушедших расчитывают вернуться.

Так, ранее сообщалось, что до конца 2022 года южнокорейская компания Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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