Менее 9% компаний из стран ЕС и G7 покинули Россию

Менее 9% компаний из стран Евросоюза и Группы семи покинули рынок РФ на фоне конфликта на Украине, сообщили швейцарские ученые-экономисты.

Профессор университета Санкт-Галлен Симон Эвенетт и профессор Международного института управленческого развития из Лозанны Никколо Пизани заявили, что уход компаний из РФ компаний из государств ЕС и G7 «был весьма ограниченным», передает ТАСС.

Отмечается, что на момент начала спецоперации в Украине в РФ работали 2405 дочерних компаний 1404 фирм из стран Евросоюза и Группы семи.

По данным на конец ноября «менее 9% этого пула фирм отказались по меньшей мере от одного филиала в России».

Выводы Эвенетта и Пизани «оспаривают нарратив о том, что имеет место широкий исход западных фирм» с российского рынка, заявили в Университете Санкт-Галлена.

«Обширные данные демонстрируют, что большое число компаний, имеющих штаб-квартиры в Евросоюзе и G7, продолжают действовать и инвестировать в России», – отметил университет. А часть из ушедших расчитывают вернуться.

Так, ранее сообщалось, что до конца 2022 года южнокорейская компания Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок.

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