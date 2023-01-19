Россия и Пакистан готовы подписать документы по “Пакистанскому потоку”

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Пакистан и РФ готовы подписать все корпоративные документы, необходимые для строительства газопровода “Пакистанский поток”.

В сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин встретился с Шахбазом Шарифом, премьер-министром Пакистана. Он заявил, что для транспортировки газа из РФ в Пакистан могут быть использованы трубопроводы. Часть этой инфраструктуры уже построена.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что проект газопровода “Пакистанский поток” находится в стадии строительства, в ближайшее время будет подготовлена дорожная карта.

17 января российская делегация посетила Пакистан с трехдневным визитом для проведения двусторонних переговоров в рамках межправительственного комитета. По сообщению The News, пакистанские чиновники на переговорах планируют обсудить с Россией долгосрочное соглашение о торговле нефтью и СПГ.