Новак назвал условие для снижения скидки на российскую нефть

Хотя скидка на российскую нефть в последние месяцы росла, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что она должна снизиться, учитывая стабильность рынка.

Сейчас все видят, что цены на нефть немного выросли. Новак объяснил журналистам, что хотя покупатели могут рисковать из-за этого, он считает, что скидка должна уменьшиться, если рынок стабилизируется.

Теперь необходимо рассмотреть, как обеспечить безопасность экспортных продаж в будущем. Компании, которые разрабатывают все необходимые логистические маршруты, постоянно решают проблемные вопросы.

По данным Министерства финансов России, средняя цена на нефть марки Urals в период с 15 по 14 декабря составила 46,82 доллара за баррель по сравнению с 57,5 доллара за баррель месяцем ранее, снизившись почти на 19%.

Нефтяные санкции против Запада действовали с 5 декабря. Европейский Союз прекратил принимать российскую нефть по морю. Австралия, ЕС и страны “Большой семерки” ввели цены на транспортировку нефти по морю в размере 60 долларов за баррель. Более дорогая нефть не может быть перевезена или застрахована.