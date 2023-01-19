 

Новак назвал условие для снижения скидки на российскую нефть

19.01.2023, 20:09, Разное
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Хотя скидка на российскую нефть в последние месяцы росла, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что она должна снизиться, учитывая стабильность рынка.

Сейчас все видят, что цены на нефть немного выросли. Новак объяснил журналистам, что хотя покупатели могут рисковать из-за этого, он считает, что скидка должна уменьшиться, если рынок стабилизируется.

Теперь необходимо рассмотреть, как обеспечить безопасность экспортных продаж в будущем. Компании, которые разрабатывают все необходимые логистические маршруты, постоянно решают проблемные вопросы.

По данным Министерства финансов России, средняя цена на нефть марки Urals в период с 15 по 14 декабря составила 46,82 доллара за баррель по сравнению с 57,5 доллара за баррель месяцем ранее, снизившись почти на 19%.

Нефтяные санкции против Запада действовали с 5 декабря. Европейский Союз прекратил принимать российскую нефть по морю. Австралия, ЕС и страны “Большой семерки” ввели цены на транспортировку нефти по морю в размере 60 долларов за баррель. Более дорогая нефть не может быть перевезена или застрахована.


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