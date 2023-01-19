Возводит стену – Личное мнение

Попугав бывшую свекровь куклой на балконе и исполнением песни о сыне, Шакира решила огородиться.

В прямо смысле огородиться — возводит бетонную стену по границе участка со свекровью.



Фото: Соцсети

Пригнали даже бетономешалку.

Напомню, что свекровь провинилась тем, что одобрила роман своего сына с молодой девушкой Кларой. Да и, скорее всего, знала, что Жерар Пике крутит роман за спиной Шакиры.

Ишь ты, выбрала сторону сына?! Вот тебе — стена из бетона.

Несмотря на всю смехотворность такого строительства, Шакира тут начала двигаться в правильном направлении. Вот с куклой и песней сделала глупость. А огородиться стеной — это правильно.

Вообще, Шакире следовало бы продать свой особняк или выкупить дом свекрови. С глаз долой, из сердца вон — это рабочий способ.

Можно, конечно, продолжить орать, что в 45 ты стоишь двух 22-летних, но, кроме смеха, это не вызовет ни у кого сочувствия. Да и свою жизнь этим ты не наладишь.

Хуже всего будет, если Жерар Пике, проживший десяток лет с Шакирой в сожительстве, просто женится на молодой девушке. Шакире в этот момент лучше всего быть как можно дальше, чтобы никто не видел, как её начнёт бомбить.

А ведь так обычно и бывает — со старой прожил не расписываясь, а на новой моментально женился.

Ну, а чего ему тянуть? 35 тоже, и он больше чем на 10 лет старше Клары. Это с Шакирой он был в выигрышном положении, а тут его роль поменялась.

А вы бы что сделали на месте Шакиры?

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