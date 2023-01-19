DWN – в 2022 году немцы пережили рекордную инфляцию за всю историю ФРГ

В 2022 году инфляция в Германии составила 7,9%, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten: это самый высокий показатель с момента основания ФРГ. Отмечается, что наиболее сильно подорожала энергия, а также продукты питания. Эксперты считают, что пик инфляции пройден, но она продолжится в 2023 году.



AP

В минувшем году немецкие граждане пережили самый сильный ценовой шок со времён основания ФРГ, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В среднем за год рост потребительских цен составил 7,9%.

По словам президента немецкого федерального статистического ведомства Рут Бранд, основными драйверами инфляции стали цены на энергетику и продукты питания. Отмечается, что к концу года темпы инфляции замедлились, однако экономисты ждут, что в январе-феврале инфляция снова начнёт нарастать.

В 2022 году немцы платили за энергию на 39,1% больше, чем в 2021 году. Особенно сильно подорожали мазут и газ. Цены на электричество выросли на 20,1%, а средний чек на заправке был выше на 26,8%, чем в прошлом году. Цены на продукты в среднем выросли на 13,4%: особенно сильно подорожали растительное масло, молочные продукты и яйца.

Эксперты отмечают, что инфляция наиболее сильно сказалась на малоимущих слоях населения, пишет издание. При этом прогнозы на следующий год не самые обнадёживающие: немецкий экономист Себастьян Дюлиен считает, что пик инфляции пройден, но в 2023 году её уровень всё равно будет высок и составит примерно 6%.