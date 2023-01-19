Вам загадочный пакет

Президент предложил Думе денонсировать ряд европейских конвенций. Зачем — никто не понял. Разве что из принципа.

Во вторник на сайте Госдумы появился внесенный президентом законопроект о денонсации ряда европейских конвенций, участником которых РФ до сих пор, предположительно, остается, несмотря на свое заявление о выходе из Совета Европы в марте 2022 года.

Вместе с проектом и пояснительной запиской распространяется и текст тех конвенций, из которых предполагается выйти, — около 150 страниц на английском и столько же в официальном переводе на русский. Умножая на число депутатов Думы (450) и членов Совета Федерации (208)

получаем английского текста на 98 700 листах формата А-4, не считая пакетов, которые придется размножить для аппарата обеих палат — загублена целая роща.

Содержание проекта интригующе не понятно. Мы обсудили его с адвокатом Каринной Москаленко, съевшей на европейских конвенциях собаку, но и она не взялась ничего утверждать однозначно, ограничившись общим суждением: «Снявши голову, по волосам не плачут».

Каринна Москаленко. Фото из личного архива

Логика «на опережение», по мнению Москаленко, была в предложении президента денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию — это застрахует российских чиновников от выдачи правосудию стран-участниц в рамках этой конвенции. Но такая инициатива была внесена в Думу еще 9 января, и сейчас она уже прошла профильный комитет. Теперь же президент предлагает денонсировать устав Совета Европы, основную Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также ряд документов о предоставлении «привилегий» — то есть особого статуса членов национальных делегаций, судей ЕСПЧ и сотрудников аппарата институтов Совета Европы.

Почему основную Конвенцию надо денонсировать сейчас, задним числом? Разве она уже не денонсирована самим мартовским (прошлого года) заявлением о выходе РФ из Совета Европы?

Почему разные конвенции надо денонсировать не одним, а несколькими пакетами? Кроме перечисленных, есть еще десятки конвенций, в которых участвовала РФ: например, о выдаче обвиняемых по общеуголовным делам, о взаимном признании дипломов, водительских прав и др. Надо ли понимать, что в тех конвенциях, которые не вошли в этот второй пакет, РФ продолжает участвовать? И хорошо бы еще знать, что думают об этом другие страны — члены Совета Европы, ведь конвенции рассчитаны на взаимность и суть, как учил О. Бендер, продукт при полном непротивлении сторон.

Часть комментаторов сразу же заметила, что в пояснительной записке к проекту лапидарно указывается на необходимость внесения изменений в законы РФ о военном положении и о чрезвычайном положении — может быть, собака зарыта здесь?

В самом деле, статья 15 основной Конвенции требует, чтобы «в случае войны или при иных чрезвычайных обстоятельствах», принимая «меры в отступление от обязательств по Конвенции», страна — член СЕ «исчерпывающим образом информировала Генерального секретаря Совета Европы о введенных мерах и о причинах их принятия». Но при издании президентом РФ указа о введении военного положения в ряде регионов в октябре прошлого года это требование уже не было соблюдено, так какой смысл затевать сложные процедуры после выхода (или исключения — кто как считает) из Совета Европы?

Резюмируя вопросы, ответов на которые в области здравого смысла мы пока не находим, остается сделать вывод, что появление этого законопроекта — скорее следствие инерции предъявления «суверенитета», который стал для Кремля идеей-фикс.

В сфере соблюдения прав человека в РФ денонсация «пакета» ничего не изменит: этот поезд ушел еще в прошлом году.

Леонид Никитинский, обозреватель «Новой газеты»

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