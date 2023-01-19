Как добавить больше цвета в свой гардероб: учимся игре с модными оттенками 2023 года

В мире, изобилующем различными модными стилями, нейтральные тона, такие как черный, белый и серый, всегда будут вневременными. Они не только хорошо подходят на все случаи жизни, но и помогают избавиться от беспокойства относительно экспериментов с новыми стилями, а также их можно сочетать самыми различными способами.

Нейтральный стиль всегда является безопасным, однако насыщенный различными цветами и оттенками гардероб является довольно интересным и оказывает положительное психологическое воздействие.

Вот как можно добавить больше ярких цветов, которые сейчас в моде, в свой гардероб, чтобы выглядеть просто превосходно.

Выбирать тона, которые резонируют с вами

Если не знаете, с чего начать, то стоит начать с цветов, которые вам нравятся.

Разные оттенки могут вызывать совершенно разные чувства. Например, теплые и привлекающие внимание цвета, такие как красный, оранжевый и желтый, а также различные их вариации могут повысить уровень энергии и усилить бдительность.

Тона, которые находятся на синей стороне спектра, в частности синий, фиолетовый и зеленый, могут выражать печаль и безразличие.

Если хочется создать более спокойный и умиротворенный образ, то стоит выбрать для себя нейтральные цвета.

При выборе наряда нужно учитывать цвета кожи. Отличным решением станут тона, осветляющие черты лица и заставляющие его буквально сиять.

Например, обладательницам теплого золотистого оттенка кожи хорошо подойдет оливковый, темно-синий, темно-серый, золотисто-коричневый. Людям с холодным оттенком кожных покровов лучше выбрать яркие цвета, такие как темно-фиолетовый, ярко-голубой и розовый.

Блокировка цвета

Если сомневаетесь, стоит посмотреть на цветовой круг, чтобы правильно подобрать для себя тона.

Колор-блокинг помогает создать максимальный контраст в одежде путем сочетания цветов, расположенных друг против друга на цветовом круге.

Блоки можно создать при комбинировании кусочков разного цвета или же используя швы и узоры в одежде. Например, желтый и фиолетовый будут идеально дополнять друг друга. Также отлично гармонируют оранжевый и синий, красный и зеленый.

Можно использовать комбинации цветов, расположенных рядом друг с другом на цветовом круге. Они близкие по оттенку и помогают создать красивое и гармоничное сочетание.

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Например, красный и фиолетовый смотрятся вместе просто прекрасно.

Сочетать пастельные тона

Если вы являетесь сторонником менее крикливого стиля в одежде, то стоит отдать предпочтение более нежным оттенкам, в частности пастельным тонам.

Такие оттенки получаются путем смешивания белого с более яркими цветами. В итоге получаются приглушенные и нежные тона. Они довольно приятные для глаз и вызывают ощущение утонченности и свежести.

Пастельные тона являются универсальными, так как они состоят из различных оттенков. Все они хорошо сочетаются вместе.

Монохромный образ

Монохромность является еще одним отличным вариантом и помогает выглядеть стильно. Кроме того, такие оттенки хорошо сочетаются с более яркой одеждой. Можно носить разные оттенки одного и того же цветового семейства, чтобы выглядеть более привлекательно и разнообразно.

Помимо того что можно выглядеть элегантно и модно, ношение оттенков, которые близки друг к другу, помогают создавать иллюзию более высокого и стройного силуэта.

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Не стоит бояться экспериментировать с контрастными тканями для создания красивого, яркого и динамичного образа. Например, хорошо сочетаются друг с другом фланель или кожа, а роскошная гладкость шелка хорошо гармонирует с более повседневным вельветом.

Добавить всплеск белого к любому цвету

Вы никогда не ошибетесь, если добавите нейтральный цвет к яркому оттенку для получения красивого и сбалансированного образа.

Белый в сочетании с любым цветом выглядит просто невероятно. Если считаете, что два ярких цвета конфликтуют друг с другом, то от одного из них можно отказаться. Вместо него стоит выбрать белый.

Белый помогает успокоиться и добавить нотку изысканности яркому наряду.

Еще один нейтральный цвет, который прекрасно сочетается с совершенно любыми оттенками, – черный. Несмотря на то что он является высококонтрастным цветом, его можно сочетать с различными тонами для создания различных образов. Это поможет добавить нотку глубины и драматичности совершенно любому образу.

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Выбирать классический покрой

Один из самых простых и эффективных способов добавить яркие цвета в свой гардероб – выбирать вещи, которые неподвластны времени.

Простой покрой и элегантная общая эстетика, а также модные ткани помогают придать классическим предметам одежды невероятную универсальность.

Такая одежда всегда привлекает внимание. Отличным решением будут твидовые жакеты, тренчи, юбки-карандаши, однобортные блейзеры, белые рубашки, кашемировые пуловеры. Они хорошо смотрятся в совершенно любом цветовом решении.

Добавить яркие аксессуары

Если носите одежду нейтрального цвета, которая кажется немного скучной, то можно добавить нотку гламура в свой образ при помощи ярких и эффектных аксессуаров.

Интересно смотрятся розовые очки, неоновые серьги или туфли с шипами. Если носите несколько аксессуаров, то стоит подумать о сочетании ярких украшений вместе с другими предметами более темного или светлого оттенка.