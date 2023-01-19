В Московском цирке им. Никулина начнут показывать шоу с волками

Руководство Московского цирка им. Юрия Никулина анонсировало новую цирковую программу, в которой будут участвовать дрессированные волки и другие дикие животные.

На премьеру шоу приглашены послы дружественных стран, в том числе Сербии, КНР и Туркменистана.

– В нашем цирке выступают все – и волки, и панды, и даже ахалтекинские кони, – рассказал директор цирка Максим Никулин. – Это уникальное для всего постсоветского пространства, да и для всей Европы представление.

Ранее считалось, что заставить волков стоять на задних лапках, выполнять команды дрессировщика и кататься на шаре невозможно, однако циркачи обешают убедить посетителей: ради вкусного приза волк поддаётся дрессуре не хуже, чем пудель или тюлень.

Представители посольства Сербии уже выразили свой протест и пригрозили обратиться в Еврокомиссию для внесения руководства цирка в санкционные списки ЕС.

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