Глава Mercedes Тото Вольфф выставил на продажу Ferrari F40 из своей коллекции

Глава немецкой компании Mercedes объявил о продаже уникальной модели Ferrari F40.

В свою очередь, модель является эксклюзивной, так как была выпущена ограниченным тиражом. В объявлении о продаже указано, что транспортное средство имеет специальный сертификат, который подтверждает оригинальность основных узлов, включая двигатель и коробку передач. Общий пробег спортивной модели Ferrari F40 составил 5,5 тысяч километров.

На данный момент стоимость редкого транспортного средства не озвучена, однако потенциальный покупатель может запросить ее. В свою очередь, владелец Ferrari F40 в течение последних нескольких лет уже сокращал свою коллекцию, выставив на продажу не менее редкие спортивные автомобили Ferrai Enzo и LaFerrari Aperta.