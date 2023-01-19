 

Глава Mercedes Тото Вольфф выставил на продажу Ferrari F40 из своей коллекции

19.01.2023, 19:25, Разное
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Глава немецкой компании Mercedes объявил о продаже уникальной модели Ferrari F40.

В свою очередь, модель является эксклюзивной, так как была выпущена ограниченным тиражом. В объявлении о продаже указано, что транспортное средство имеет специальный сертификат, который подтверждает оригинальность основных узлов, включая двигатель и коробку передач. Общий пробег спортивной модели Ferrari F40 составил 5,5 тысяч километров.

На данный момент стоимость редкого транспортного средства не озвучена, однако потенциальный покупатель может запросить ее. В свою очередь, владелец Ferrari F40 в течение последних нескольких лет уже сокращал свою коллекцию, выставив на продажу не менее редкие спортивные автомобили Ferrai Enzo и LaFerrari Aperta.


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