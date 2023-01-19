“На халяву пожить”: расточительная Рудковская оказалась в центре жилищного скандала

В социальных

сетях разлетелась история, как, якобы, Яна Рудковская хочет сэкономить на проживании

в Париже. Звездный продюсер планировала отправиться в столицу Франции на

несколько дней, чтобы посетить любимые места и увидеть модные коллекции. Вместо

этого она оказалась в центре жилищного скандала.

Некая

пиар-директор по имени Марина заявила, что к ней обратились представители

Рудковской в поисках отеля для звезды. Из разговора Марина посчитала, будто бы

продюсер ищет жилье в Париже по бартеру, то есть бесплатно.

“Присылают

мне запрос на Яну Рудковскую, которая хочет в Париже на Неделе моды на халяву пожить.

Ага, щас!” — написала пиарщик у себя на страничке.

Увидев такую

новость, Яна тут же возмутилась. В микроблоге она рассказала свою версию событий.

По словам Рудковской, ни о каком бартере речи не шло. Она искала себе

подходящий вариант через сеть агентов, планируя самостоятельно оплатить все

расходы. Расточительная, по мнению некоторых поклонников, Яна действительно

может себе позволить такую поездку.

“Все знают,

что я нормально зарабатываю и уж точно Париж могу себе раз в год позволить”,

— написала супруга Евгения Плющенко.