Нефтяные компании России выразили готовность участвовать в проектах по разработке месторождений в Туркмении

Российские нефтяные компании готовы принять участие в разработке месторождений в Туркмении, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе встречи с туркменским коллегой Шахымом Абдрахмановым.

Также Россия готова участвовать в модернизации электроэнергетической системы Туркмении, передает ТАСС.

Сообщается, что российские компании предлагают свои услуги в сфере модернизации электроэнергетической системы Туркмении.

«Нефтяные компании готовы участвовать в совместных проектах по разработке месторождений в Туркменистане», – говорится в сообщении.

Новак и Абдрахманов обсудили также взаимодействие в области поставок нефти и газа.

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