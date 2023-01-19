 

Нефтяные компании России выразили готовность участвовать в проектах по разработке месторождений в Туркмении

19.01.2023, 18:48, Новости дня
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Российские нефтяные компании готовы принять участие в разработке месторождений в Туркмении, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе встречи с туркменским коллегой Шахымом Абдрахмановым.

Также Россия готова участвовать в модернизации электроэнергетической системы Туркмении, передает ТАСС.

Сообщается, что российские компании предлагают свои услуги в сфере модернизации электроэнергетической системы Туркмении.

«Нефтяные компании готовы участвовать в совместных проектах по разработке месторождений в Туркменистане», – говорится в сообщении.

Новак и Абдрахманов обсудили также взаимодействие в области поставок нефти и газа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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