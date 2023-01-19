Нефтяные компании России выразили готовность участвовать в проектах по разработке месторождений в Туркмении
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Российские нефтяные компании готовы принять участие в разработке месторождений в Туркмении, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе встречи с туркменским коллегой Шахымом Абдрахмановым.
Также Россия готова участвовать в модернизации электроэнергетической системы Туркмении, передает ТАСС.
Сообщается, что российские компании предлагают свои услуги в сфере модернизации электроэнергетической системы Туркмении.
«Нефтяные компании готовы участвовать в совместных проектах по разработке месторождений в Туркменистане», – говорится в сообщении.
Новак и Абдрахманов обсудили также взаимодействие в области поставок нефти и газа.
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