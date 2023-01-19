Эксперт рассказал о потенциальных опасностях использования внешнего аккумулятора

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19.01.2023, 18:45, Разное
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Зимняя погода на улице может вызвать короткое замыкание, которое может повредить ваш гаджет. Сергей Кузьменко – старший эксперт Центра цифровой экспертизы Роскачества по изучению цифровых продуктов.

Из-за холода емкость литий-ионных аккумуляторов может снизиться до 50%. В основном это связано с тем, что они используются для пауэрбанков. Аккумулятор может потерять до половины своей емкости. Эксперт сказал, что существуют некоторые устройства, предназначенные для северного климата, однако стоимость и размер этих устройств непомерно высоки.

Он заявил, что помимо потери емкости аккумулятора как для самого пауэрбанка, так и для подключенного к нему девайса, существует риск того, что устройства или аккумуляторы могут выйти из строя во время использования. Дело в том, что тепло, выделяемое при зарядке, может привести к образованию конденсата внутри устройства, что вызовет короткое замыкание на материнской плате. Исход этой ситуации зависит от удачи. Может случиться так, что короткое замыкание не вызовет никаких проблем, и устройство будет спокойно работать еще довольно долгое время.

Кузьменко предупредил, что короткое замыкание может привести к выходу из строя цепи питания или окончательному отключению процессора.
Не все сервисные центры будут ремонтировать устройство, если оно вышло из строя. Это связано с тем, что необходимо определить проблему и устранить дефект без потери пользовательских данных.

Кузьменко предлагает обратить внимание на способы снижения температуры батареи. Нужно держать смартфон и аккумулятор близко к телу, например, в кармане или на дне рюкзака или сумки.


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