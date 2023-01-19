Юрист объяснил, почему России нецелесообразно закрывать YouTube

Юрист Антон Серго рассказал, по каким причинам в РФ нецелесообразно закрывать YouTube. Он считает, что RuTube пока не может выступать его альтернативой.

Pravda.Ru поговорила с доктором юридических наук Антоном Серго. Он заявил, что на любом сайте социальной сети можно найти запрещенный контент, и это приведет к его закрытию. Однако это не решит проблему. Он также прокомментировал предложение РФ закрыть YouTube. Легче управлять легальным сайтом, чем подпольным.

“Лучше держать сайт под контролем, чем тот, где слишком много творчества. Тогда будет сложнее регулировать распространение информации. Эта платформа намного лучше. Она выгодна и пользователям, и государству”, – сказал он.

Он заявил, что Rutube не может использоваться как альтернатива YouTube и является лишь второстепенной платформой.

Максут Шадаев, глава Министерства цифровых искусств РФ, ранее заявил, что ведомство не изменило своей позиции в отношении YouTube и по-прежнему выступает против его блокировки.