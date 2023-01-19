 

В соцсетях раскритиковали выбор актрисы на роль Эми Уайнхаус в предстоящем байопике о певице

19.01.2023, 18:30, Разное
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В сети появились первые кадры со съемок биографического фильма про Эми Уайнхаус “Back to Black”. Посмотреть фотографии можно в нашем Telegram-канале. Главную роль в грядущем байопике исполнила актриса Мариса Абела. Прежде она снималась в сериале HBO “Индустрия”. 

Впрочем, фанаты Эми Уайнхаус остались недовольны выбором продюсеров. Некоторые поклонники отметили, что на снимках папарацци образ Абелы больше похож на дешевый хеллоуинский костюм с AliExpress или Shein. Один из пользователей и вовсе сравнил Марису со звездой пародийной франшизы “Очень страшное кино” Анной Фэрис:

Почему актриса, играющая Эми Уайнхаус, похожа на Анну Фэрис, которая снимается в 32-ой части “Очень страшного кино”?

А кто-то даже сравнил актрису с Бритни Спирс, когда та была брюнеткой.

Мне кажется, она похожа на Бритни Спирс, которая косплеит Эми.

Напомним, в 2015 году в прокат выходила другая документалка о жизни легендарной певицы – фильм “Эми”. Премьера этой картины вызвала рукоплескания критиков и возмущение ее отца. Историю Эми Уайнхаус можно прочитать в специальном материале HELLO!.

Кадр из фильма “Эми”


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