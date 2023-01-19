Образ дня: Кейт Миддлтон в облегающем оранжевом кашемире

41-летняя Кейт Миддлтон славится умением по-новому обыграть привычные предметы гардероба. Накануне принцесса Уэльская встретилась с воспитанниками и учителями детского сада Foxcubs Nursery в городе Лутон, графство Бедфордшир, и выбрала для визита облегающий наряд ярко-оранжевого цвета. Похоже, образ Кейт отсылает к названию сада (“fox” в переводе на русский означает “лиса”), потому в целом выдержан в теплой осенней гамме.

В своем аутфите принцесса Кэтрин совместила юбку и водолазку из кашемира от Gabriela Hearst, которые в комплекте с кожаным ремнем Polo Ralph Lauren неотличимы от цельнокройного платья. Образ Кейт дополнила кашемировым пальто из лимитированной коллекции Massimo Dutti, коричневыми замшевыми сапогами Stuart Weitzman и серьгами с цитринами от ювелирного бренда Kiki McDonough.

В ходе встречи Кейт пообщалась с маленькими воспитанниками сада, приняла участие в играх и творческих конкурсах, где вместе с детьми смастерила карнавальные маски в виде мордочек различных животных. Принцесса не только сама занимается воспитанием троих детей, но и активно работает, повышая осведомленность общества о том, как это делать правильно, особенно в ранние годы развития ребенка. Специально для изучения этого вопроса в 2021 году Кейт основала Центр раннего детства Королевского фонда.

Отметим, что это был лишь второй публичный выход Кейт Миддлтон в новом году. Неделю назад они с Уильямом прибыли с визитом в Ливерпуль на фоне релиза скандальных мемуаров принца Гарри “Запасной”.